6 dicas para manter frutas e verduras frescas por mais tempo

Alguns tutoriais caseiros salvam demais e prolongam a vida útil destes alimentos

Magno Oliver - 02 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Como você conserva suas frutas e verduras em casa? Segue alguma prática em específico? Pesquisamos algumas formas práticas e seguras de manter frutas e verduras frescas por mais tempo.

6 dicas para manter frutas e verduras frescas por mais tempo

1. Vinagre para desinfetar e higienizar bem

Muita gente se esquece, mas o vinagre é um grande aliado no quesito alimentação. Assim, os nutricionistas orientam que uma solução de água com vinagre já é suficiente para remover micro-organismos e prolongar a vida útil do alimento.

Após a imersão, seque bem os alimentos. Com um pouquinho de água e uma esponja, você também higieniza a gaveta da geladeira para acomodar os alimentos de forma mais saudável e higiênica.

2. Após consumir, deixe o abacate com o caroço dentro

Muita gente não sabe, mas o abacate oxida após ser aberto e ter a semente interna removida. Assim, essa parte integrante do alimento ajuda a retardar a oxidação. Para evitar desperdício, ao armazenar a metade do abacate, mantenha o caroço junto e cubra com plástico filme para proteger a estrutura.

3. Lavar frutas e verduras apenas na hora de consumir

A umidade acelera bastante o processo de amadurecimento e também de apodrecimento das fibras internas. Assim, os nutricionistas indicam lavar frutas e verduras somente na hora de consumir ou no momento exato do preparo. Isso prolonga a vida útil e evita o apodrecimento precoce.

4. Folhas de verduras e frutas devem ficar envolvidas em papel toalha

Tem frutas e verduras com folhas verdes na geladeira? Envolva com papel toalha imediatamente.

Folhas como alface e rúcula, por exemplo, devem ficar secas e envoltas nesse papel, pois ele absorve a umidade e evita a decomposição.

5. Busque guardar frutas em sacos furados

Vai guardar a sua fruta? Então coloque em sacos furados ou faça furinhos nos sacos que for usar para permitir a circulação de ar e evitar acúmulo de umidade. Assim, essa pequena ação reduz as chances de mofar ou as partes boas apodrecerem de forma precoce.

6. Congele verduras picadas

Uma prática muito comum em alguns países e que os brasileiros dificilmente adotam.

Verduras como espinafre e couve, por exemplo, podem ser congeladas após você higienizar e picar cada uma.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!