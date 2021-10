Deputado goiano chama mulher de ‘puta’ durante barraco em faculdade

O deputado federal Professor Alcides (PP) foi filmado discutindo e ofendendo uma mulher em uma das faculdades que é dono. As imagens começaram a circular nesta sexta-feira (08).

Pelo registro é possível notar que a mulher cobra algo relacionado a um acordo celebrado anteriormente com a instituição de ensino referente a dois alunos da unidade.

Alcides diz que não irá resolver o caso e que se a mulher quisesse solucionar o impasse deveria ir até a delegacia. No final do vídeo – em alto e bom tom – o deputado xinga a mulher ‘puta’.

Após a ofensa, um homem que estava com a mulher reclamante começa a partir pra cima do deputado, no entanto, é contido por seguranças que estavam com Professor Alcides.

Até o fechamento dessa publicação o deputado não havia comentado publicamente sobre o episódio.

Assista ao vídeo completo da discussão