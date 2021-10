Na véspera de feriado prolongado, Câmara de Goiânia aprova 25% a mais em verba para vereadores

A Comissão de Constituição, Justiça e e Redação (CCJ) da Câmara de Goiânia aprovou nesta sexta-feira (08) o aumento da verba de gabinete dos vereadores em 25%.

A mudança foi regulamentada sem alarde na véspera do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12.

O valor que os vereadores podem gastar com seus servidores passará de R$ 62 mil para R$ 78 mil. Somando todos os parlamentares, a Câmara terá um aumento de R$ 560 mil em gastos com gabinetes.

Segundo o jornal O Popular, praticamente todos os 35 vereadores assinaram a aprovação da medida.

A mudança faz parte de projeto de reformulação de estrutura do pessoal do gabinete dos políticos.

De acordo com a diretoria de Comunicação da Câmara, o aumento nas despesas não representa um impacto financeiro, visto que “as despesas decorrentes desta iniciativa são compatíveis com as previsões constantes nas leis orçamentárias em vigor.

O texto aprovado pela CCJ também prevê que o gabinete parlamentar pode ser composto por no mínimo 10 e no máximo 25 servidores comissionados.