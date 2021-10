Confira o que funciona em Aparecida no feriado da padroeira do Brasil

O feriado de Nossa Senhora Aparecida será celebrado na próxima terça-feira (12). Com isso, o funcionamento de vários órgãos públicos e estabelecimentos será alterado no inicio da semana.

Segundo Decreto publicado pelo Governo de Goiás, o dia 11 de outubro, segunda-feira, terá ponto facultativo.

Desse modo, todas as repartições públicas estaduais não funcionarão nos dias 11 e 12 – com exceção do Vapt Vupt, que terá horário especial na segunda (11). O expediente retorna na quarta-feira (13).

Segunda – feira (11)

Bancos – Funcionam normalmente.

Correios – Funciona das 8h às 17h.

Vapt Vupt – Funcionamento será das 8h às 13h.

Supermercado – Funcionam normalmente.

Rua 44 – Segundo a Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), as lojas não irão funcionar.

Transporte Coletivo – Funciona normalmente.

Terça – feira (12)

Buriti Shopping – Lojas e a praça de alimentação irão funcionar das 10h às 22h.

Bancos – Apenas serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição.

Correios – Não funciona.

Vapt Vupt – Não Funciona.

Supermercados – Funcionam com horário de final-de-semana. Das 8h às 20h.

Transporte Coletivo – Funcionamento com o horário de domingo.