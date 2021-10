A cantora Marília Mendonça, 26, resolveu ousar neste domingo (10) e postou uma série de fotos de biquíni em suas redes sociais. As imagens incluem bumbum com fio dental e closes de corpo inteiro que impressionaram os fãs pela boa forma da artista.

“Bum dia, domingo”, brincou Marília em uma das imagens publicada no Instagram e no Twitter. Em outra, ela ainda questionou: “Não entendo essas meninas que postam foto de biquíni no banheiro… vai nadar no vaso?”, mostrando um clique no banheiro.

Os internautas não pouparam elogios à cantora: “Já dizia você mesma, Marília: Leoa gostosa”, afirmou uma. “Assim o Insta cai de novo”, brincou outra. “Cada dia mais maravilhosa”, disse mais um.

Marília anunciou há cerca de 10 dias o término de seu relacionamento com o também músico Murilo Huff, 25, com quem tem um filho, o pequeno Léo, 2. “A gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo”, disse ela na ocasião nas redes sociais.

Nesta semana, a cantora anunciou sua próxima turnê, “Festival das Patroas”, que promoverá com a dupla Maiara e Maraisa a partir de março de 2022. “Esse é o projeto das nossas vidas. Paramos nossas carreiras para nos dedicar às Patroas”, afirmou.