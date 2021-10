Durante visita, homem de Anápolis é encontrado morto por amigo dentro de casa

A noite deste domingo (10) foi movimentada e marcada por muita tristeza no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis, em razão do falecimento de um homem de 57 anos.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Lá, um amigo da vítima contou que os dois tinham amizade há muitos anos e, por isso, o visitava diariamente.

Desta vez, ao chegar no endereço, ele percebeu que o homem, que sofria com alcoolismo, estava caído no chão e já não apresentava mais sinais vitais.

O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) teve de ser chamado e o médico constatou que o óbito ocorreu por causas naturais.

Foi a própria família quem se responsabilizou pela remoção do corpo para dar andamento com os procedimentos para o velório e sepultamento.