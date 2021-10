Gusttavo Lima tem apartamento futurista com ultratecnologia e até elevador para carros

O cantor sertanejo Gusttavo Lima adquiriu diversos imóveis luxuosos ao longo de sua carreira. Contudo, uma que chama atenção é seu apartamento milionário e até mesmo futurista.

O imóvel fica localizado em um setor de alta classe de Goiânia e possui diversos “apetrechos” tecnológicos. Dentre eles, está um elevador para carros e outros veículos, o SkyDrive.

Sendo assim, o cantor pode guardar seus automóveis dentro de casa ou subir as compras, transportar mobílias e equipamentos de maior porte com total privacidade.

O edifício onde o imóvel se localiza também oferece cinco vagas de garagem para cada proprietário.

Já o apartamento no total possui 404 m², com quatro quartos, todos com suíte e varanda. Já os aparelhos da moradia possuem um sistema de automação que permitem o controle através do celular do cantor.

Ele pode regular sistemas de áudio, vídeo, som ambiente, climatização, iluminação, controle de persianas e fechadura digital, tudo com um toque na tela.

O edifício oferece áreas de lazer como piscina, que fica no rooftop (terraço), com sistema de aquecimento solar.

Por fim, a área de lazer do condomínio possui uma academia que também fica no topo do prédio e, enquanto o morador corre na esteira, tem uma vista de 360 graus de Goiânia.

Assista ao vídeo: