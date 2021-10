Viralizaram, nesta terça-feira (12), imagens de uma confusão que se instaurou em um bar durante o fim de semana.

O caso aconteceu em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do estado, e chamou atenção por conta do nível de violência em meio à um local super público.

Isso porque um homem começou a agredir severamente uma mulher que estava com ele no estabelecimento.

As câmeras de segurança do comércio flagraram toda a ação, mostrando o momento em que a vítima chega a cair da cadeira depois de receber vários socos e pontapés.

O suspeito continuou investindo contra ela, mesmo na condição de total vulnerabilidade, conforme mostrado no vídeo.

Valentão agride mulher em bar e vídeo mostra frequentadores se juntando e dando surra nele. Imagens foram captadas por câmeras de segurança e registraram toda a ação, que viralizou nas redes sociais; assista. pic.twitter.com/cyDddDsgmu — Portal 6 (@portal6noticias) October 12, 2021

O ato de selvageria só terminou depois que outros clientes se cansaram de presenciar o absurdo e partiram para cima do rapaz.

Ele foi empurrado para a rua e surrado em conjunto, em uma iniciativa que contou com ao menos 5 pessoas.

De acordo com o G1, ainda não se sabe se o suspeito foi localizado pelas autoridades ou se a vítima chegou a registrar queixa na delegacia.