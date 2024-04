É de Goiás nova tecnologia para carregamento de carros elétricos no Brasil

Proprietários de veículos movidos a eletricidade podem economizar com produção de energia mais barata

Augusto Araújo - 15 de abril de 2024

Tecnologia inovadora desenvolvida em Goiás chega ao mercado. (Foto: Reprodução/Freepik)

Uma startup de tecnologia goiana tem chamado a atenção com uma novidade, ao utilizar energia solar para o carregamento de carros elétricos, gerando mais economia para os proprietários.

Trata-se da YellotMob, um braço da empresa Yellot, voltada justamente para fornecer infraestrutura para automóveis movidos com eletricidade.

Em entrevista ao Portal 6, Pedro Bouhid, sócio-fundador e CEO da YellotMob, explicou que cerca de 40% das estações do empreendimento utilizam a captação solar para gerar energia elétrica.

“Sai uma energia mais barata tanto para o investidor e quanto para o consumidor também”, pontuou.

Para exemplificar, o empresário apontou que a autonomia dos carros elétricos varia de 200 km rodados, em baterias de 30 quilowatt-hora (kWh), até 600 km, em baterias de 100 kWh.

Nas estações da YellotMob, o custo para uma recarga fica em média pelo valor de R$ 2 pelo kWh. Sendo assim, para uma recarga total, o dono de um desses automóveis pode gastar de R$ 60 até R$ 200.

Em comparação, um carro movido a gasolina costuma fazer até 10km/L com o combustível. Além disso, a média dos tanques é de 55 L em veículos de passeio, o que acaba gerando cerca de 550 km de deslocamento até o próximo abastecimento.

No entanto, o preço médio da gasolina em Goiás, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), era de R$ 5,81 até o final de março de 2024. Assim, para encher o tanque, seriam necessários mais de R$ 319.

Dessa forma, os condutores de carros elétricos pagam um valor 37,5% mais barato para atingir a autonomia máxima do veículo.

Novos projetos

Atualmente, a YellotMob possui 80 estações de recarga no Centro-Oeste, sendo que 41 delas estão em Goiânia. As demais ficam em cidades turísticas da região (como Pirenópolis, Alto Paraíso e Caldas Novas), e uma foi inaugurada em Anápolis no começo de março.

Pedro afirmou que, até o final de 2024, a empresa tem como objetivo duplicar esse número, para encerrar o ano com mais de 200 estações.

“Somos uma startup goiana, originados de uma empresa também daqui. Conhecemos o potencial da nossa região e apostamos nele para fazer do Centro-Oeste um dos protagonistas na aceleração da eletromobilidade no Brasil”, destacou.

E essa aposta não é por acaso. Conforme estudo da Bain & Company, Goiás registrou 12.026 veículos elétricos em janeiro de 2024, número quase três vezes maior em relação ao ano anterior.

Meio Ambiente

Além do benefício econômico, a utilização dos veículos elétricos tem como grande diferencial a questão ecológica.

Isso porque ela evita a emissão de gás carbônico (CO2), gerado pela queima de combustíveis como a gasolina, diesel e etanol.