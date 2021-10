Patrícia Pamplona, de SP – Foram 19 meses de muita espera, mas o momento chegou: o Governo do Estado de São Paulo liberou a realização de eventos esportivos com 100% da capacidade a partir de 1º de novembro, o que permite o retorno das corridas de rua e a edição de 2021 da tradicional São Silvestre.

Antes desta data, as provas devem ocorrer com limite de 30% da capacidade até 15 de outubro, 50% até 31 de outubro, tendo como base as edições anteriores.

O anúncio veio após eventos-modelo que vinham sendo organizados desde julho. No fim de agosto, uma corrida teste ocorreu na marginal Pinheiros, já indicando o futuro das provas de rua. No caso do evento, foi necessário apresentar um teste negativo ou pagar para a realização de um ao buscar o kit.

O acesso à prova foi controlado apenas para inscritos, e dois questionários foram enviados aos participantes, para controle. Também foi oferecido um teste gratuito após uma semana do evento.

Já para as corridas que virão, os organizadores devem exigir um certificado com esquema vacinal completo, segundo o governo paulista. Quem não tiver concluído a imunização precisará apresentar um comprovante da primeira dose e um teste negativo para Covid-19 -PCR ou de antígeno realizados em até 48 e 24 horas antes do evento, respectivamente.

Por enquanto, também será necessário permanecer de máscara e manter o distanciamento. No caso do evento-modelo de fim de agosto, ao longo do percurso alguns corredores retiravam o item de proteção, mas havia controle próximo à linha de chegada pedindo que fosse colocado de volta.

Uma das provas mais aguardadas neste fim de ano é a 96ª Corrida Internacional de São Silvestre. A principal corrida de rua da América Latina foi confirmada para o seu já tradicional dia, 31 de dezembro, e está com inscrições abertas.

A edição terá algumas novidades, como o Pelotão Premium -com kit mais completo e espaço de largada separado- e o treinão virtual, que pode ser tanto um preparativo para a prova como ser completado ao mesmo tempo que a competição.

Além da São Silvestre, outras provas que já estavam consolidadas no calendário paulistano também confirmaram edições. Uma delas é o Circuito das Estações – Etapa Inverno, que será no dia 7 de novembro. As inscrições também já estão abertas.

As corridas de rua haviam sido suspensas em março do ano passado, ainda no início da pandemia de coronavírus no Brasil. Com o avanço da vacinação, os eventos que geram aglomerações vêm sendo liberados. No estado de São Paulo, 82,1% já receberam ao menos uma dose e 61,1% estão com quadro vacinal completo.