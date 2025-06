Como funciona o bolão da Quina de São João: veja regras, valores e como participar

Opção permite apostar com mais números e dividir o prêmio com outros participantes

Isabella Valverde - 28 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Com o sorteio da Quina de São João 2025 marcado para este sábado (28), muitos apostadores têm recorrido aos bolões como forma de aumentar as chances de faturar parte dos R$ 250 milhões em jogo. Mas, afinal, como funciona o bolão da Quina de São João?

Essa modalidade de aposta coletiva é oferecida de forma oficial pela Caixa Econômica Federal e está disponível tanto nas lotéricas quanto nos canais digitais.

O que é o bolão da Quina de São João?

O bolão é uma forma de apostar em grupo, dividindo os custos e, se houver premiação, também o valor do prêmio. É como montar uma aposta com mais números, só que em conjunto com outras pessoas.

Na Quina de São João, isso é especialmente vantajoso porque permite jogar com mais dezenas — o que aumenta significativamente as chances de ganhar — por um valor individual menor.

Quanto custa participar de um bolão?

A Caixa estabelece regras específicas para os bolões oficiais. Veja:

Valor mínimo do bolão: R$ 12,50

Valor mínimo por cota: R$ 3,50

Número mínimo de cotas: 2

Número máximo de cotas por bolão: 100

Nos canais digitais, valor mínimo de compra: R$ 20 por bolão

Cada bolão pode ter de 2 até 100 participantes. Ao adquirir uma ou mais cotas, você garante parte proporcional da aposta e do possível prêmio.

Como fazer um bolão?

Existem duas formas:

1. Bolão organizado pela lotérica

Você compra uma cota de um bolão já formado. Nesse caso, a lotérica pode cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

2. Bolão próprio

Você reúne um grupo e faz o bolão com os números escolhidos. Basta informar na lotérica a quantidade de cotas e como será a divisão.

Também é possível realizar bolões por meio do site ou aplicativo Loterias Caixa, com as mesmas regras de valor mínimo e divisão automática das cotas.

As chances de ganhar aumentam?

Sim. Como os bolões permitem apostas com mais dezenas, a probabilidade de acerto aumenta consideravelmente. Veja um exemplo:

Aposta simples (5 dezenas): 1 chance em 24.040.016

Aposta com 10 dezenas (via bolão): 1 chance em 95.396

Aposta com 15 dezenas (via bolão): 1 chance em 8.005

Por isso, os bolões são uma das estratégias mais utilizadas por quem deseja apostar com mais segurança e aumentar suas possibilidades de premiação.

O que acontece se o bolão ganhar?

Se o bolão for premiado, o valor do prêmio será dividido proporcionalmente entre as cotas participantes. Cada participante retira sua parte de forma individual, mediante apresentação do comprovante da cota.

