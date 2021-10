Frente fria chega a Goiás e previsão para o final de semana não é nada animadora

O avanço de uma frente fria pelo Centro-Oeste do país deve provocar pancadas de chuvas isoladas neste final de semana em Goiás. Um cenário nada animador para quem já havia programado compromissos para o período.

Além dos temporais, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) prevê rajadas de vento e raios. Algumas regiões podem registrar granizo.

O Sudoeste do Estado é apontado como o que mais será atingido. De acordo com o Cimehgo, pode chover cerca de 40mm em toda a região durante o final de semana. Em Jataí, até 25mm de chuva são esperados.

Por outro lado, no Centro onde ficam Goiânia e Anápolis, a temperatura no sábado (16) e domingo (17) ficará entre 17º e 30º com a umidade do ar variando entre 45% e 90%. Há chances de chuva de até 8 mm.

Por conta da chuva prevista para o final de semana, a Defesa Civil orienta que os moradores evitam situações de risco e, em casos de emergência, acionem o Corpo de Bombeiros pelo 193.