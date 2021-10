Hoje vamos ajudar você que decidiu fazer a limpa no seu WhatsApp. Mas percebeu que junto foram fotos e vídeos importantes que não poderão ser mais acessados. Sabia que há algumas formas de recuperar vídeos apagados do WhatsApp?. Vem com a gente para mais este passo a passo!

Backup de conversas

Primeiramente, a forma mais certeira de conseguir recuperar seus arquivos de volta é por meio do backup de conversas do WhatsApp. Assim, para que essa dica funcione, é preciso que você esteja acostumado a sempre fazê-lo e mantê-lo em dia.

Além disso, para restaurar as fotos e vídeos desejados eles devem estar salvos no último backup. Portanto, não faça o backup novamente antes de recuperar os arquivos.

Como recuperar vídeos apagados do WhatsApp

É simples! Basicamente, para rever as fotos e os vídeos apagados você só precisa desinstalar o WhatsApp e reinstalá-lo novamente. Assim, após confirmar o seu número, o aplicativo enviará um pedido para restaurar as mensagens e arquivos de mídia armazenados no último backup. Logo, basta tocar em “Continuar” e “Restaurar”.

Na pasta do WhatsApp

Essa dica vale apenas para usuários Android! Em resumo, todos os aplicativos instalados em seu aparelho possuem uma pasta nos arquivos. Assim, no caso do WhatsApp, ele salva todos os arquivos de mídia enviados e recebidos na sua respectiva pasta.

Dessa forma, mesmo que o vídeo tenha sido apagado no aplicativo, é possível que ela seja encontrada na pasta dentro dos arquivos.

Para acessá-la é simples. Veja:

1. Acesse “Meus Arquivos”;

2. Entre em “Armazenamento interno”;

3. Procure pela pasta “WhatsApp”;

4. Entre em “Mídia”;

5. Escolha a pasta desejada;

6. Ao encontrar a foto basta movê-la para outra pasta de fácil acesso, como a Galeria de Fotos.