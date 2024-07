Aviso geral para todos os brasileiros que têm ar-condicionado em casa

Agora você vai tirar suas dúvidas de uma vez por todas sobre como fazer para economizar na conta de energia mesmo com ele em uso

Magno Oliver - 23 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Leroy Merlin)

O ar-condicionado é um dos eletrodomésticos campeões de vendas no período do calor e também estações do ano com grande volume de altas temperaturas.

Assim, ele é um dos utilitários que mais causam aumento no valor da conta de luz dos lares brasileiros. Isso acontece, principalmente quando é usado com mais frequência em um lar.

Assim, em análise de especialistas, o ar-condicionado chega a ultrapassar o valor de consumo do chuveiro elétrico e até da geladeira, considerados dois grandes vilões do aumento do consumo de energia elétrica em uma residência.

Mas afinal, qual a temperatura ideal que se deve colocar o ar-condicionado para a conta de energia não vir tão cara? Especialistas deram a resposta;

O engenheiro elétrico do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Edval Delbone, explica que hoje em dia é preciso consciência no uso do aparelho para não ter dores de cabeça futuras com a conta de luz

“Um chuveiro possui potência elétrica até 8 vezes maior, porém, os banhos costumam durar, em média, apenas 10 minutos. Considerando um consumo médio mensal de uma família brasileira de 150 a 200 kWh/mês, somente o ar-condicionado vai ultrapassar o gasto da residência inteira” , pontua Delbone, em entrevista ao G1.

Segundo o engenheiro especialista, o ajuste ideal de temperatura para não doer no bolso e usufruir com tranquilidade seria em torno de 23ºC, a indicada para a saúde humana.

Quando colocado em temperaturas mais baixas, o aparelho entra em estado de trabalho dobrado para atingi-las. Assim, isso fará com que o consumo de energia aumente mais e sem necessidade.

Vale lembrar que colocando nessa temperatura não significa que sua conta não virá mais cara, afinal só de ligar o ar-condicionado o consumo já aumenta significativamente.

Dicas para economizar na conta de luz

Uma dica crucial que muita gente não leva a sério é fazer a substituição das lâmpadas incandescentes por modelos de LED, elas são mais eficientes, iluminam melhor e duram por mais tempo.

Outra ponderação é sobre a consciência em desligar os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso.

O especialista reforça para que as pessoas evitem que o motor do aparelho fique em contato direto com o sol. Além disso, que usem aparelhos com a opção “inverter”, pois consomem menos energia.

Também é importante usar o timer para desligar o aparelho automaticamente, evitando funcionamento desnecessário e em horários em que não tem ninguém no ambiente.

