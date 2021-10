Rio Verde se prepara para a chegada dos corpos das vítimas mortas em naufrágio

O velório de quatro das cinco vítimas de Rio Verde, Sudoeste do estado, que morreram no naufrágio de um barco-hotel no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul (MS), será realizado no mesmo local.

A expectativa é de que os corpos cheguem no final da manhã deste domingo (17).

O acidente ocorreu na última sexta-feira (15) na cidade de Corumbá (MS).

Uma tempestade com vendaval de mais de 90 km/h atingiu o local que trafegava a embarcação. Entre turistas e tripulantes, 21 pessoas estavam no barco.

Ao todo, 12 pessoas eram de Rio Verde. Cinco morreram e uma está desaparecida. Todas da mesma família.

As vítimas são: Geraldo Alves de Souza, 78 anos, Olímpio Alves de Souza, de 71 anos, Fernando Gomes de Oliveira, 49 anos, Fernando Rodrigues Leão, de 44 anos e Thiago Souza Gomes, de 18 anos.

A tragédia comoveu a cidade de Rio Verde. O prefeito Paulo do Vale (DEM) decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas.

O documento assinado pelo prefeito lamenta as perdas e enaltece a contribuição das vítimas na história do município.