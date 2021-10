Engavetamento deixa trânsito lento na BR-060 entre Anápolis e Goiânia

A manhã desta segunda-feira (18) começou com o registro de um acidente de trânsito no km 94 + 700, da BR-060, em Anápolis, no sentido Goiânia.

Ao Portal 6, a Triunfo Concebra informou que três carros de passeio se envolveram em um engavetamento. A dinâmica do acidente, porém, ainda é uma incógnita.

Por causa das colisões, a faixa de aceleração do retorno da pista precisou ser interditada pela concessionária e o trânsito acabou ficando lento no local.

Apesar disso, não há registros de congestionamento e nem de derramamento de nenhum tipo de carga pela rodovia.

Como nenhum dos condutores ou passageiros dos veículos tiveram ferimentos, não houve necessidade de acionar apoio para prestação de primeiros socorros.