Jogadores do Goiás abrem espaço na agenda para proporcionar um dia inesquecível às crianças especiais

No próximo dia 23 de outubro, será realizada a terceira edição do Pequenos Craques, Futebol Especial. O evento é uma parceria entre o Goiás Esporte Clube e o Instituto Caminhando Pela Infância.

A iniciativa irá ser realizada das 10 h até 12h, no Estádio Hailê Pinheiro no Setor Bela Vista, em Goiânia.

Jogadores do Goiás e irão receber as crianças e realizar atividades. Os pequenos poderão jogar futebol com os atletas, receber camisetas autografadas e tirar fotos.

Também está previsto a participarão em diversas brincadeiras e a distribuição de lanches incluindo pipoca, algodão doce e picolé.

São esperadas 70 crianças com algum diagnóstico de atraso no desenvolvimento, como autismo, síndrome de down, paralisia cerebral e apraxia da fala, entre outros. As famílias também serão recebidas no local.

As inscrições foram liberadas nas redes sociais de forma gratuita no último dia 6 de outubro. Em menos de 24 horas já estavam esgotadas.

Idealizado pela psicóloga Maria Paila Chaim, intuito do projeto é utilizar o esporte como uma maneira de diminuir o preconceito que envolve pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento.