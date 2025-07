Por que Goiânia foi escolhida para ser palco da guerra entre gigantes da tecnologia

Empresa já revelou o motivo da escolha e está a todo o vapor com as atividades na capital

Davi Galvão - 12 de julho de 2025

Vista aérea de prédios em Goiânia. (Foto: Canva)

Em plena atividade há um pouco mais de um mês em Goiânia, o 99Food vem ganhando destaque na capital, que inclusive está sendo a primeira cidade do país no qual a gigante de corridas e entregas por aplicativo escolheu para testar o retorno da modalidade.

Porém, ante a megalópoles nacionais como Rio de Janeiro (SP) ou São Paulo (SP), com mercados consumidores bem maiores, é natural o questionamento sobre a motivação que levou a a companhia chinesa ter escolhido Goiás para o lançamento do projeto piloto.

Assim, a 99 defende que a capital goiana se destaca de forma nacional, tanto pela economia, quanto pela gastronomia, além de outras particularidades que tem a ver com o perfil socioeconômico da população.

Dados recentes mostram que a capital tem se consolidado como polo gastronômico regional. De acordo com o Sindicato de Bares e Restaurantes de Goiânia (Sindibares), a capital reúne cerca de 20 mil estabelecimentos entre bares, restaurantes e similares. Ainda conforme o sindicato, o setor movimenta aproximadamente R$ 400 milhões por mês e emprega cerca de 50 mil pessoas.

Além disso, a cidade concentra uma base relevante de motoristas e entregadores parceiros cadastrados na plataforma 99 – mais de 50 mil – o que facilita a operação logística da nova fase da 99Food. Na aceleração, dados do IBGE também apontam que o setor de serviços em Goiás cresceu 3,3% no acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2025.

Ainda, em um comunicado, o diretor sênior de logística da 99, Luis Gamper, destacou que a escolha de Goiânia se deu pelas particularidades e diferentes poderes aquisitivos da capital.

“Goiânia tem uma parte que é mais densa, com um poder aquisitivo maior. Outro lado da cidade tem um poder positivo menor. Isso faz com que consigamos claramente identificar partes do município, entender bem e replicar depois para vários tipos de cidades”, explicou.

Os próprios números da concorrente Ifood provam que a região escolhida não teria sido em vão. Conforme a plataforma, entre janeiro e maio de 2025, o número de pedidos realizados na capital goiana aumentou 11% em comparação com o mesmo período de 2024.

Somente em 2023, por exemplo, dados do Ifood apontam movimentação de R$ 1,5 bilhão no PIB de Goiás, distribuído em diversos setores.

