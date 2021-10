Vídeo: tamanduá viraliza depois de “mandar aquele abraço” para bombeiros em Goiás

Apesar de ser um gesto de carinho para nós, o movimento é um mecanismo de defesa para o animal

Ataque ou fofura? Um tamanduá chamou a atenção da equipe do Corpo de Bombeiros do de Morrinhos, na região Sul do estado.

O bichinho foi resgatado no último domingo (17) e, no momento que foi solto, fez o movimento de ‘abraço”. Filmado pelos bombeiros, o vídeo viralizou.

No momento do registro, é possível ouvir o sargento Luiz dos Santos comentar: “Olha, que bacana!”.

O outro bombeiro que estava no local, cabo Rodolfo da Silva, gravou o gesto.

Apesar do movimento ser um sinal de carinho para os humanos, para os tamanduás é um mecanismo de defesa para afastar predadores, segundo biólogos.

O tamanduá-mirim estava em uma casa em construção quando foi visto por um pedreiro, que chamou a equipe para resgate o animal. O bicho foi solto em uma mata próxima ao município.

De acordo com o sargento Luiz, esses animais correm muito perigo de vida próximo de perímetros urbanos. “Sofrerem ataques de cães e até de atropelamentos.

Então, nosso intuito é sempre estar pegando esses animais para levá-los até seu habitat natural e o mais longe possível da cidade.” afirmou o militar.

Assista: