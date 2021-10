Criança é arrastada por enxurrada para debaixo de carro e fica quase meia hora sem socorro médico

O clima em Pires do Rio, município do interior do estado, é de muita apreensão desde a manhã desta terça-feira (19).

É que uma garotinha, de apenas 04 anos, precisou ser encaminhada às pressas até o Hospital Municipal local.

Ela estava na rua, junto da avó, quando acabou sendo levada por uma forte enxurrada que passou pelo local e a desvencilhou da idosa.

A correnteza que se formou na via empurrou a menina para debaixo de um carro.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e conseguiu fazer o resgate da menor, que ficou quase meia hora nesta situação de desespero.

Até o final da manhã, o estado de saúde dela era grave.

O Portal 6 buscou contato para saber o quadro clínico atualizado, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.