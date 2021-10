Universidades públicas definem como será o retorno presencial às aulas em Goiás

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e consequente diminuição no número de novos casos e mortes no Brasil em decorrência da doença, novos protocolos de proteção começam a ser determinados pelo país.

Em Goiás, duas das maiores instituições de ensino públicas já definiram que retornarão as atividades acadêmicas de forma presencial, entretanto, em períodos diferentes.

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou uma normativa que trata da volta gradual as aulas presenciais.

Segundo a instituição, o retorno progressivo as aulas presenciais será realizado a partir do dia 8 de novembro e vai se estender até 15 de janeiro de 2022.

Por outro lado, a Universidade Federal de Goiás (UFG) definiu que o retorno às aulas seja realizado de forma presencial apenas a partir de 2022.

Em entrevista a Rádio Universitária, Edward Madureira, reitor da instituição, explicou que as três primeiras semanas de aula em 2022 serão realizadas de maneira remota para que os estudantes possam se preparar para o retorno a modalidade presencial.