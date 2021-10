Cerca de 100 detentos de Goianira estão sendo levados para presídios de Aparecida

Cerca de 100 detentos de Goianira – localizada a 29 km de Goiânia – estão sendo levados para a Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, nesta manhã de quarta-feira (20).

A reportagem do Portal 6 apurou que a unidade prisional do município está sendo desativada, possivelmente, por conta de problemas de irregularidades no terreno.

O transporte desses detentos está sendo realizada por três ônibus do Sistema Penitência Prisional de Goiás e envolve dezenas de agentes de segurança pública.

O Portal 6 entrou em contato com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGPA) e aguarda um posicionamento.