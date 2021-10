Clínica Popular da Saúde realiza endoscopias de segunda a sábado a partir de R$ 230

A endoscopia é um exame de imagem que analisa a mucosa do esôfago, estômago e duodeno e é fundamental para diagnosticar uma série de doenças, como gastrite, esofagite, tumores e outras doenças ainda mais graves.

Basicamente, a endoscopia é feita quando o profissional de saúde insere pela boca do paciente um tubo flexível com uma pequena câmera que capta imagens do sistema digestivo superior.

O exame costuma ser solicitado principalmente em decorrência de variados sintomas como azia, náuseas, vômitos acompanhados de sangue, refluxo e dores no abdômen.

E em Anápolis, a população encontra na Clínica Popular da Saúde horários para realização de endoscopia de segunda a sábado.

Ela é a única unidade de saúde de perfil popular da cidade a oferecer o exame em tantos dias e horários diferentes, além dos preços acessíveis.

No local, o custo para realização do procedimento é de R$ 230 à vista ou R$ 260 em até 10 vezes nos cartões de crédito. O exame pode ser feito com sedação ou com suporte de anestesia, mediante a um valor adicional.

Durante toda a semana, os pacientes também podem passar por consultas em gastroenterologia, que é a especialidade que diagnostica e trata doenças do aparelho digestivo.

Para realização de consultas e exames é necessário fazer o agendamento prévio pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.