Como assistir Verdades Secretas 2, que estreou agora

Para os fãs da série picante da TV Globo, saibam que “Verdades Secretas 2”, continuação do sucesso de 2015, estreia nesta quarta-feira (20). Com classificação indicativa de 18 anos, a nova temporada promete ser mais quente que a original e se você quer saber como assistir Verdades Secretas 2, saiba que os dez primeiros capítulos ficarão disponíveis de uma só vez no Globoplay.

Tudo sobre Verdades Secretas 2

Antes de tudo, Walcyr Carrasco continua no comando da história. Porém, dessa vez o centro da trama é uma competição entre Angel (Camila Queiroz) e Giovanna (Agatha Moreira). Assim, a trama começa quando a primeira perde o atual marido, Guilherme (Gabriel Leone) num acidente de carro.

Nesse entretempo, Giovanna acaba de voltar para o Brasil, depois de uma temporada morando em Paris. Além disso, ela está decidida a provar que foi a Angel quem matou seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi), depois de levar vários tiros no fim da primeira temporada, ele nunca teve o corpo encontrado.

Com isso, temos Giovanna disposta a tudo para colocar Angel na cadeia.Logo, ela pensa em um plano: contratar um investigador particular bonitão, Cristiano (Rômulo Estrela), que acaba se envolvendo com as duas ao mesmo tempo.

Novos personagens

Bom, se você está se perguntando quem é Cristiano, saiba que além dele, outras caras novas aparecem na novela. Assim, teremos Blanche, a nova dona da agência de modelos que, é interpretada pela atriz portuguesa Maria de Medeiros. A título de curiosidade, ela é conhecida por trabalhar em filmes como “Pulp Fiction”, clássico de Quentin Tarantino.

Ademais, outros atores que entram na trama são Ícaro Silva, Erika Januza, Bruno Montaleone, os três fazem parte do casting da agência de Blanche. Para completar, temos Júlia Byrro, uma adolescente que, assim como Angel na primeira fase, tem o sonho de virar modelo.

Por fim, teremos também Sergio Guizé e Gabriel Braga Nunes que são donos de um outro cenário que aparece muito na história: uma casa noturna onde os personagens vão para dar uma espairecida, em meio a tanta tensão.

Além do book rosa

Quem se lembra do book rosa, tema central da primeira temporada? Ele, em resumo, se refere a um catálogo de modelos que também prestam serviços sexuais. Bom, para os fãs da série saiba que o book rosa está na 2º temporada.

Porém, teremos um novo cenário! Assim, Angel aparece como uma mulher mais madura, experiente, viúva e mãe, que decide voltar a ser modelo justamente ao descobrir que o filho está doente, e o tratamento custa caro.

Apesar de já iniciada no submundo escondido por trás das passarelas, a protagonista logo percebe que, agora, terá que ir além do book rosa para se dar bem na carreira. Agora você já sabe como assistir Verdades Secretas 2!

Assista ao trailer: