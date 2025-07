Você está cortando legumes do jeito errado: o truque que facilita a cozinha

Ruan Monyel - 05 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Chef Marco Araújo)

Cortar legumes pode parecer uma tarefa simples, mas a forma como você faz isso pode estar dificultando sua vida na cozinha.

A boa notícia é que existe um truque rápido e prático que otimiza o preparo dos alimentos, evita desperdícios e deixa tudo mais organizado.

E saber como manusear corretamente os legumes não é apenas uma questão de estética, mas também de funcionalidade.

Se você costuma perder tempo tentando fatiar cenouras, abobrinhas ou batatas que escorregam, ou se irrita com cortes irregulares, saiba que o problema pode estar na técnica utilizada.

Muitos erros começam ainda na escolha da faca e na postura ao cortar. Utilizar uma faca pequena demais ou com lâmina cega, não só prejudica o corte, como também aumenta o risco de acidentes.

O primeiro passo para facilitar a tarefa é garantir uma base firme, assim, antes de cortar qualquer legume, certifique-se de que ele esteja posicionado de forma estável na tábua.

Isso impede que o legume fique girando e proporciona mais segurança e precisão no corte, evitando acidentes.

Outro ponto essencial é usar a faca certa e com lâmina bem afiada, assim, utensílios grandes do tipo chef são ideais para cortar legumes com mais consistência.

Já para alimentos mais delicados, como abobrinha e pepino, uma faca menor, do tipo utilitária, pode ser mais eficiente.

Além disso, respeitar o sentido das fibras dos legumes também faz toda a diferença.

Ao cortar seguindo a estrutura natural do alimento, os pedaços se mantêm mais inteiros e cozinham de forma uniforme.

Incluir esses ajustes simples na sua rotina traz mais agilidade e prazer para o preparo das refeições, e você economiza tempo, evita desperdício e ainda deixa seus pratos com aparência profissional.

São truques que parecem pequenos, mas fazem toda a diferença no dia a dia de quem busca praticidade na cozinha.

