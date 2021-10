Detenções na fronteira dos EUA com o México alcançam maior marca da história

(FOLHAPRESS) – Agentes americanos detiveram mais de 1,7 milhão de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México durante o ano fiscal de 2021, encerrado em setembro. A cifra é a mais alta já registrada, de acordo com dados do Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras (CBP, na sigla em inglês) obtidos pelo jornal The Washington Post.

As travessias ilegais cresceram no período após a posse do presidente Joe Biden, em janeiro deste ano. Os meses com mais detenções, de acordo com os registros, foram julho e agosto, quando mais de 200 mil migrantes foram presos na divisa entre os países.

Em uma audiência nesta terça-feira (19) no Senado americano com Chris Magnus, escolhido por Biden para chefiar a patrulha na fronteira, senadores republicanos caracterizaram a situação como uma crise migratória. Magnus, por sua vez, descreveu o cenário como um “desafio significativo”.