Porto e Pereira abre quase 40 vagas de emprego para contratar funcionários

Instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a empresa Porto e Pereira Hiper Cozinha Industrial está com quase 40 vagas abertas para contratar novos funcionários.

Ao todo, são 15 oportunidades para cozinheira, 12 para auxiliar de cozinha e 10 para manutenção predial. Os interessados devem observar os requisitos exigidos em cada função.

Para cozinheira e auxiliar de cozinha é necessário ter disponibilidade de horário para 1º e 3º turno, experiência comprovada na carteira de trabalho e morar em Anápolis.

Já para manutenção predial, os candidatos precisam ter disponibilidade de horário, experiência comprovada, carteira de habilitação na categoria B e residir em Anápolis.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome do cargo almejado no campo do assunto.

Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp (62) 9 9228-8043.