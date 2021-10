Tipos de açúcar: o que você precisa saber sobre o consumo de cada um

O açúcar está presente na alimentação e confere doçura em preparações do dia a dia. São exemplos: sucos, café, chás, bolos, doces em geral e produtos industrializados.

Define-se açúcar como a sacarose obtida da cana-de-açúcar ou da beterraba e, menos frequentemente, de outros vegetais, por processos industriais. O açúcar da cana é o mais utilizado e da origem a vários tipos de açúcares conhecidos como: mascavo, demerara, cristal e refinado.

O açúcar mascavo está na forma mais bruta da extração, é úmido e de cor amarronzada, tem sabor mais forte e se assemelha a rapadura. O demerara passa por um leve processo de refinamento, porém não recebe nenhum aditivo químico, e por isso também possui cor escura.

O cristal passa por processo de clarificação e apresenta coloração esbranquiçada, com cristais grandes e transparentes. O refinado, também conhecido como açúcar de mesa, tem início com a dissolução do açúcar cristal e depois é acrescido de mais aditivos químicos no processo de refinamento.

Em relação a composição nutricional, os açúcares mascavo e demerara possuem vitaminas e minerais, e por isso são os mais indicados para uma alimentação saudável. Contudo, vale lembrar que por se tratar de um alimento de alto valor calórico deve ser utilizado com moderação.

A escolha dos alimentos com o objetivo de obter nutrientes deve ser analisada com cautela, além do açúcar, alimentos industrializados com alto valor energético são rotulados com várias informações de vitaminas e minerais agregados que induzem o consumidor ao erro.

Alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base para o fornecimento de micronutrientes, e deixar o açúcar – seja ele processado ou não – para ocasiões eventuais é o mais adequado.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

