Um dos últimos colégios de placa de Anápolis ganhará reforma milionária e será totalmente transformado

Imagina sair de uma estrutura de placa, uma das últimas entre os colégios de Anápolis, para receber um investimento milionário, dedicado exclusivamente à reforma e ampliação.

Esta foi a realidade do Colégio Estadual Vereador Luiz de Almeida, no Jardim Arco Verde, que será completamente transformado.

O montante, de mais de R$ 1,2 milhão, já foi liberado pelo Governo de Goiás e publicado no Diário Oficial. A comunicação à unidade foi feita pelo deputado estadual Amilton Filho (SD), em visita nesta semana.

O projeto inclui, entre outras reformas menores, a reformulação de seis salas de aula e uma quadra esportiva, além da construção de passarelas e uma cozinha.

A empresa vencedora da licitação já foi comunicada e a expectativa é de que as obras tenham início ainda neste ano.

Diretora da escola há 12 anos, Geralda Ambrosio comemorou, em entrevista ao Portal 6, as novidades e revelou o que espera de frutos positivos a partir das reformas.

“Sempre tive o sonho de mudar a estrutura física da nossa escola. Apesar das condições mais simples, sempre priorizamos um trabalho de qualidade, pensando na aprendizagem dos estudantes e o bem-estar dos servidores”, argumentou.

“Acredito muito que essa obra influenciará no desenvolvimento do nosso trabalho, uma vez que um ambiente agradável contribui muito para resultados positivos, tanto no que se refere à aprendizagem quanto nas atividades de todo o núcleo escolar”, completou a gestora.