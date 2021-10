Uma mulher levou um tiro de policiais à paisana após ter sido confundida com bandidos, em Valparaíso no Entorno do Distrito Federal. Ela teve perfuração na bexiga e intestino e foi socorrida para um Hospital de Brasília e passa bem.

Isso é o que conta o marido da vítima, que é caminhoneiro, e viu boa parte da ação.

Segundo o homem, a esposa foi o levar a um posto de combustível, onde ele costuma deixar seu caminhão estacionado, por volta das 4h dessa quarta-feira (20).

Neste momento, um vídeo mostra quando pessoas descem de um carro descaracterizado e começam a perseguir a mulher. “Quando ela saiu da rodovia, policiais descaracterizados perseguiram ela. Ela ficou com medo e fugiu.

Ela deu a volta para o posto novamente. Quando ela chegou, os policiais chegaram e atiraram contra o carro dele sem ao menos mandar parar”, disse o homem ao G1 Goiás.

Na sequência, imagens mostram que policiais militares e uma viatura caracterizado engrossando a perseguição.

Conforme o marido, os militares disseram que o carro tinha características semelhantes a um que havia sido roubado na região e desconfiaram quando a mulher tentou ‘fugir’.

Foram disparados vários tiros em direção ao carro e um deles atingiu as costas da mulher, que sofreu lesões na bexiga e intestino e está internada.