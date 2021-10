Construtora lança condomínio fechado de casas que promete movimentar o mercado imobiliário de Anápolis

A Realiza Construtora vem investindo em novos produtos para atender à crescente procura por imóveis, e agora seu mais novo lançamento será em Anápolis. Saiba mais sobre a Realiza Construtora. Clique aqui.

O condomínio fechado Casas Flamboyant traz plantas de 2 quartos com suíte com 56,40m² de área construída, em lotes de 200m² e quintal de 67,86m². Casas não geminadas e projeto com previsão de ampliação para o 3º quarto.

São mais de 11 mil m² de verde e lazer completo!

– Piscinas adulto e infantil climatizadas;

– Salão de festas com churrasqueira;

– Academia equipada e climatizada;

– Playground;

– Espaço pet;

– Quadra de areia;

– Quadra poliesportiva;

– Jardins e Pomares;

– Parque com áreas verdes para recreação, atividades físicas ao ar livre e contemplação.

E os diferenciais vão além. Tomadas USB na suíte, academia e salão de festas, central de monitoramento com segurança 24h e acabamento diferenciado em porcelanato e granito. O condomínio fica a 3 minutos da Av. Brasil Sul.

“Buscamos trazer para esse empreendimento a modernidade, as fachadas das casas têm linhas retas e as cores são tendência na decoração. A inovação também está presente nas plantas com sala e cozinha em conceito aberto, integrando os ambientes. Um condomínio fechado com uma área de lazer incrível, muito verde e segurança para atender às pessoas que querem viver esse estilo” – afirma Igor Machado, gerente comercial da Realiza Construtora.

O Casas Flamboyant está na fase de pré-lançamento com condições especiais a quem se adiantar e realizar seu cadastro.

Para saber mais sobre o Casas Flamboyant clique aqui