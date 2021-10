Tempo muda e notícia para quem queria curtir o sol durante o final de semana em Goiás é péssima

Quem for sair de casa neste final de semana pode preparar para levar o guarda-chuva. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a formação de áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuvas em todo o Estado.

Além dos temporais, o Cimehgo prevê rajadas de vento e raios. Em alguns locais as tempestades podem vir acompanhadas de granizo.

As regiões Norte e Leste são apontadas como as localidades que podem ser mais atingidas pelos temporais, com chuvas de até 10mm.

Na região Central, onde se localiza Goiânia e Anápolis, a previsão também é de chuva. Na capital a temperatura varia entre 19º e 32º, enquanto em Anápolis os termômetros vão marcar temperaturas entre 18º e 32º.

Os temporais vão se intensificar no domingo (24). As regiões Central e Sudoeste serão as mais castigadas pelas tempestades. São aguardados até 35mm de chuva em ambas as regiões.

De acordo com o Cimehgo, Anápolis deverá ser a cidade mais atingida pelo temporal, com até 30mm de precipitação durante o dia. O temporal em Goiânia será mais brando, com no máximo 18mm de chuva.

A temperatura na capital varia entre 19º e 31º, enquanto em Anápolis os termômetros marcam entre 18º e 28º.