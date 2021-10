Instituição americana cria bolsa de estudos em homenagem a diretora morta

O AFI (American Film Institute – Instituto Americano de Cinema, em tradução livre) criou um fundo de bolsas de estudo em homenagem a Halyna Hutchins, morta aos 42 anos.

A diretora de fotografia recebeu um tiro com arma manuseada pelo ator Alec Baldwin, 63, na quinta-feira (21).

O fundo do AFI se concentrará em oferecer oportunidades a mulheres dentro de suas áreas de atuação. As doações podem ser feitas através do site do instituto.

Em uma mensagem no Twitter, o marido da diretora, Matt Hutchins, agradeceu a iniciativa.

“Obrigado aos amigos e mentores de Halyna na AFI por estabelecer uma bolsa para homenagear sua memória e apoiar as aspirantes a cineastas. Qualquer pessoa que queira homenagear a memória dela, por favor, direcione sua doação para este fundo”, escreveu Matt na rede social.

O Instituto escreveu uma homenagem à diretora morta na página de arrecadação para o fundo que leva seu nome.

“Prometemos que Halyna Hutchens viverá no espírito de todos os que se esforçam para ver seus sonhos realizados em histórias bem contadas”, escreveu a AFI.

Entenda o caso

O acidente que vitimou a diretora aconteceu no Bonanza Creek Ranch, em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21). Halyna foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do México, mas não resistiu aos ferimentos.

O diretor do longa, Joel Souza, 48, recebeu alta hospitalar após se ferir. Quem confirmou essa informação foi uma das estrelas do filme, Frances Fisher.

De acordo com o The New York Times, foi o o próprio Alec Baldwin que disparou a arma. O disparo teria sido acidental e Baldwin não ficou ferido.

“Estamos tentando determinar agora como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo”, disse Juan Rios, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé.

Segundo a Variety, ninguém foi preso e investigadores conversam com várias pessoas para apurar o que aconteceu. Uma fonte próxima disse que Baldwin foi interrogado e estava chorando, segundo o Santa Fe New Mexican.

O Deadline ouviu de fontes que o ator principal engatilhou a arma durante um ensaio e atingiu os diretores do longa. O set foi bloqueado e uma velha igreja foi bloqueada, de acordo com relatos da imprensa local. Bonanza Creek Ranch é conhecido por produções de filmes de faroeste.

Um porta-voz de produção da Rust Movie Productions LLC disse ao Deadline: “Houve um acidente hoje nas filmagens de “Rust”, no Novo México, envolvendo a falha de ignição de uma arma de suporte.

Duas pessoas foram levadas ao hospital e estão recebendo cuidados. A produção foi interrompida. A segurança de nosso elenco e equipe continua sendo nossa principal prioridade.”

“Os detetives estão investigando como [a arma foi usada] e que tipo de projétil foi disparado”, disse o Gabinete do Xerife em um comunicado na quinta. “Este incidente continua sendo uma investigação ativa. À medida que mais informações forem disponibilizadas, atualizações serão fornecidas.”