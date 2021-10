Pescador e filho saem para pescar, encontram cobra gigante e postam vídeo com alerta

Um pescador conhecido pelo canal no Youtube, Wellington Pesca, gravou um vídeo de uma sucuri gigante que encontrou enquanto pescava com o filhinho Davy, no Pantanal Sul Mato Grossense.

Nas cenas, ele mostra o réptil abrigado entre os galhos num barranco próximo ao rio em que estava.

Wellington alerta aos seguidores que o animal não apresenta riscos algum, caso não se sinta ameaçado.

Ele reforça sobre a importância de preservar a espécie e ressalta que não são serpentes venenosas.

“Se você não fizer mal para ela, ela não vai fazer mal para você. (…) As vezes ela intimida a gente porque é uma cobra muito grande, mas ela não faz mal para ninguém”, diz.