6 carnes que são mais baratas e boas para comprar no final do mês

Gabriella Licia - 16 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/ Manual do Churrasqueiro/YouTube)

Quem é que não gosta de boas peças de carnes que são baratas e saborosas para fazer uma receita para os amigos e familiares? A verdade é que nos açougues há muitas opções deliciosas e econômicas, mas pouca gente sabe desse segredinho.

Não é apenas a picanha e o filé que garantem aquele sabor incrível e suculento. Na realidade, há uma variedade de cortes de carne fáceis de encontrar e cozinhar que proporcionam toda a qualidade desejada na cozinha.

Para ajudar na hora de escolher no balcão, elaboramos uma lista com os melhores cortes de carnes que são baratas para arrasar. Pegue papel e caneta e anote todas as dicas abaixo! Olha só!

6 carnes que são mais baratas e boas para comprar no final do mês:

1. Carne Moída

Além de ser versátil na utilização de diversos pratos, como almôndegas ou mistura para lasanhas e macarrão, a carne moída é bem acessível e cabe no orçamento de fim de mês.

2. Linguiça de frango

A linguiça também pode sair bem mais em conta na hora de comprar a carne para o fim de mês. Deliciosa, essa carne pode render boas receitas assadas ou fritas.

3. Coxas e sobrecoxas de frango

As coxas e sobrecoxas também estão na lista das carnes que são baratas. Isso porque as peças são um charme na cozinha, principalmente quando assadas com batatas e outros legumes. São baratas, fáceis de encontrar e todo mundo gosta.

4. Coxão duro

Agora, se a ideia é uma carne de pedaço e bovina, o coxão duro pode ser uma ótima alternativa para cozinhar e agradar toda a família pagando pouco.

5. Fígado

O bife de fígado acebolado também cai bem nessa lista de carnes que são baratas. A peça é bem mais acessível e pode ficar uma delícia quando bem fritinha e temperada.

6. Músculo

Por último, temos o músculo como uma boa opção para cozimento também. Apesar de ser um pouco mais dura, a peça pode render um bom ensopado, caldos e afins. Mas não se esqueça de deixar cozinhando bem antes de servir.

