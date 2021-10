Um dos destinos preferidos dos goianos anuncia que terá Carnaval em 2022

Caldas Novas, um dos destinos preferidos dos goianos, terá Carnaval 2022. O anúncio foi feito pela Prefeitura na última sexta-feira (22).

Segundo a Administração Municipal, a festa deve ocorrer durante o mês de fevereiro. As regras ainda estão sendo definidas, mas já ficou decidido que apenas vacinados contra a Covid-19 ou negativados com teste PCR poderão participar.

O presidente da Associação das Águas Quentes, Antônio Freire Marçal, diz que a expectativa é de que o município receba cerca de 16 mil pessoas.

Caldas Novas pretende montar uma vila gastronômica para atrair turistas e ainda realizar um concurso para escolher a melhor fantasia de Carnaval.

A previsão é que os blocos realizem um percurso de 1,5 km entre as praças Mestre Orlando e Quatro Rodas e que as famosas marchinhas estejam presentes a partir do dia 1° de fevereiro, todas as terças e sextas-feiras, das 18h às 22h.