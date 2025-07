Rotam prende homem suspeito de aplicar golpes em beneficiários do Bolsa Família em Goiânia

Investigações apontaram que ele já era reincidente do mesmo crime em outras localidades

Da Redação - 05 de julho de 2025

Suspeito aplicava golpes usando Bolsa Família. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Policiais do batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) prenderam no Setor Alto da Glória, em Goiânia, um homem suspeito de aplicar golpes em beneficiários do programa Bolsa Família.

A prisão foi deflagrada na última quarta-feira (02), após investigações apontarem que ele estava um apartamento de alto padrão, nas proximidades do Flamboyant Shopping.

Segundo o inquérito, o homem, de 33 anos, costumava se deslocar entre municípios e estados onde identificava potenciais vítimas beneficiárias do programa social, sendo que estava há 10 anos morando em Goiânia.

Após identificar os alvos, ele realizava pesquisas para localizar informações pessoais das vítimas e criar documentos falsos, se dirigindo posteriormente até agências da Caixa, onde pedia para alterar o número do Bolsa Família.

Assim, as vítimas não tinham mais acesso ao saque e todo o valor ficava retido, sendo que somente o suspeito tinha os dados corretos para realizar a retirada do dinheiro, que ocorria em casas lotéricas.

Segundo as investigações, o homem já era reincidente do mesmo crime envolvendo o benefício no estado do Paraná, mas acabou por fazer novas vítimas em Goiás.

Durante a deflagração, a Rotam se dirigiu até o apartamento onde ele estava, onde foram encontrados R$ 5 mil em dinheiro vivo, além de identidades falsificadas que eram utilizadas para praticar o golpe do Bolsa Família.

Dessa forma, ele foi preso em flagrante, tendo também o veículo apreendido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!