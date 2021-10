Meteoro caindo, Deus voltando e show do Alok: as reações dos anapolinos à explosão na subestação da Enel

O apagão que atingiu Anápolis na noite de sábado (23) causou pânico, mas também rendeu muitas piadas na internet.

Apesar da falta de luz, os moradores da cidade não perderam a oportunidade de criar as próprias teorias sobre as possíveis causas da queda de energia.

Houve seguidores que compraram a explosão do “meteoro caindo”, “Deus voltando”, “fogos de artifício no halloween”, “show do Alok” e “Dragon Ball Z”.

Vale lembrar que, além dos transtornos causados e prejuízos materiais, ninguém ficou ferido e a energia foi praticamente restabelecida por volta das 02h da madrugada.

Confira algumas das reações dos seguidores do Portal 6