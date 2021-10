Festival Goiânia Mostra Curtas retorna em novo formato após um ano

Os amantes do cinema nacional já podem ir comemorando! Após um ano de pausa, a 20ª edição do Goiânia Mostra Curtas retorna novamente entre os dias 23 a 28 de novembro.

Devido a falta de investimentos na área cultural e as restrições causadas pela pandemia da Covid-19, o evento deste ano acontecerá de forma totalmente virtual.

A diretora-geral e produtora do Goiânia Mostra Curtas, Maria Abdalla, afirmou que apesar das mudanças realizadas, a festividade não deixa de ser especial.

“Nessa perspectiva, com as restrições sanitárias e a falta de incentivos financeiros, através de editais e leis de incentivo para a cultura, dos governos municipal, estadual e federal, a mostra precisou passar por mudanças este ano e, por isso, será realizada totalmente online, de forma mais enxuta e reduzida, sem mostras competitivas, mas não menos especial”, diz.

O evento será totalmente gratuito e pretende exibir filmes premiados das cerimônias Curta Mostra Brasil e Curta Mostra Goiás. A programação também contará com debates, palestra, bate-papo, oficinas, aulas e pocket show.

As inscrições para as atividades vão até o dia 15 de novembro e podem ser feitas pelo site do festival.