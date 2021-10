Gesto de Gusttavo Lima durante show em Goiânia emociona a internet: “que coração”

Um gesto de Gusttavo Lima durante o show em Goiânia emocionou a internet. “Que coração”, apontam os internautas sobre as imagens que viralizaram.

A apresentação ocorreu na virada de sábado (23) para domingo (24), mas ainda continua dando o que falar nas redes sociais.

No registro, o sertanejo foi flagrado, antes de subir no palco do Estádio Serra Dourada, atendendo ao pedido de um fã mirim com paralisia cerebral.

Mesmo com o tempo corrido, o Embaixador tirou alguns minutinhos para conversar e dar atenção para o menino e a mãe que estava acompanhando ele. Veja:

Sonho realizado

E se engana quem pensa que a atitude do cantor com o garoto foi a única que marcou o evento-teste de retomada do entretenimento na capital goiana.

Atendendo pedido do governador Ronaldo Caiado (DEM), Gusttavo Lima também realizou o sonho de uma estudante da rede estadual de ensino.

A menina, que é deficiente visual, queria muito conhecer o cantor. A visita estava prevista para ocorrer no ano passado, mas por conta da pandemia não deu certo.

“Missão dada é missão cumprida! No ano passado eu dei minha palavra a estudante Janaína de que ela iria conhecer Gusttavo Lima”, escreveu Ronaldo Caiado nas redes sociais.

“Hoje ela participou do primeiro grande show após a retomada dos eventos. E vejam só que coisa mais linda o encontro dessa jovem, que tem o sonho de ser cantora, com seu ídolo”, detalhou o governador em post ao lado da pequena.