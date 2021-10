Caiado vai ao show de Gusttavo Lima e realiza o sonho de estudante que queria conhecer o cantor

O governador Ronaldo (DEM) foi um dos presentes no show de Gusttavo Lima deste sábado (23), que marcou a retomada do setor de entretenimento em Goiás.

E no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, onde ocorreu o evento-teste, Caiado realizou o sonho de uma menina que tinha o desejo de conhecer o cantor sertanejo.

Segundo o governador, a pequena se chama Janaína e faz parte dos estudantes com deficiência visual da rede estadual de ensino.

Ela e outros alunos receberam do Estado óculos israelenses de leitura inteligente para acompanhar as aulas, facilitando o processo de aprendizagem sem precisar do braile.

“Missão dada é missão cumprida! No ano passado eu dei minha palavra a estudante Janaína de que ela iria conhecer Gusttavo Lima”, escreveu Caiado nas redes sociais.

“Hoje ela participou do primeiro grande show após a retomada dos eventos. E vejam só que coisa mais linda o encontro dessa jovem, que tem o sonho de ser cantora, com seu ídolo”, detalhou em post ao lado da pequena.

“Orgulhoso”

O evento teste contou com cerca de 15 mil presentes. O governador também comentou sobre o show e disse que ficou orgulhoso.

“Todos os protocolos sanitários foram respeitados, do jeito que deve ser. E assim vamos retomando nossas vidas com muito cuidado e responsabilidade”.