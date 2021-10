Um homem foi atacado por um jacaré enquanto nadava no Lago do Amor, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na tarde de sábado (23). O momento exato em que o animal dá a mordida foi registrado pelo professor Willyan Caetano.

No vídeo, que já alcançou mais de 11 mil interações no Facebook, é possível ver que o homem sai andando e demonstra estar com dor no braço – local atingido.

Caetano disse em entrevista ao G1 que o homem foi socorrido pelo Samu. Segundo ele, por volta das 15h, enquanto estava às margens do lago com um amigo, reparou que o homem estava nadando no local que é proibido para banho.

“Então, eu me levantei, tirei o celular e comecei a filmar. O homem foi muito rápido. Nadou até o meio do lago e quando voltava, percebeu o jacaré”, afirmou.

Em um outro vídeo postado no Facebook, por Caetano, é possível ver que o homem atacado aparece com um curativo no braço. “Estão vendo eu nessa situação, mas só que vocês não sabem como ele (jacaré) tá lá, quantos dentes que ele perdeu da boca, cara, porque eu dei uma machucada nele também”, afirma no vídeo.

O UOL entrou em contato com o Samu e com a prefeitura de Campo Grande para saber mais sobre o estado de saúde do homem atacado, mas ainda não obteve um retorno.