Mulher entra em trabalho de parto na BR-060 e bebê nasce dentro do veículo; vídeo

Policiais Rodoviários Federais tiveram que prestar um auxílio inusitado e emocionante na manhã do último domingo (24).

Eles estavam trabalhando na unidade operacional de Abadia de Goiás quando foram chamados por um homem que afirmou que sua companheira estava entrando em trabalho de parto, dentro do carro, no quilômetro 82 da BR-060.

Foi quando os policiais se prontificaram para realizar o parto de emergência.

Mesmo com o socorro imediato, entretanto, não houve tempo de chegar a uma unidade hospitalar e a criança nasceu ali mesmo, no interior do veículo, no próprio pátio do posto PRF.

Após o nascimento do bebê, a equipe da PRF acompanhou a família até o hospital mais próximo, em Abadia de Goiás, para que a mãe e o recém-nascido recebessem os cuidados médicos necessários.

Assista o momento: