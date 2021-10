Veja como estão os reservatórios de Anápolis após Sistema Piancó ficar sem energia elétrica

A explosão da subestação da Enel segue deixando marcas em Anápolis, e elas podem ser maiores do que o previsto.

O Portal 6 apurou, junto à Agência Reguladora Municipal (ARM), que alguns moradores poderão sofrer com a falta de água bem mais do que o imaginado.

Isso porque alguns bairros da cidade ainda se encontram com as super caixas d’água, grandes reservatórios espalhados pelos diversos setores, totalmente vazias.

É o caso dos reservatórios: Ayrton Senna, R3-3500, Rel Vila Formosa, Onogás, Rap e Rel Arco Verde, Leblon, Rel e Rap Aeroporto, Rap Tesouro e Anaville.

Até o momento desta publicação, a reserva do Recanto do Sol se encontrava em apenas 1% da capacidade e, portanto, também se enquadra na situação crítica.

Confira a relação completa com todas as demais porcentagens das reservas de Anápolis no final da reportagem.

Segundo o presidente da ARM, Robson Torres, a situação do reabastecimento está sendo monitorada de perto pelo órgão e que, até então, a recomendação é de economia máxima de água.

Além do objetivo de manter a própria casa abastecida, o cuidado extra é importante para que os moradores de bairros altos também sejam contemplados com a chegada do recurso, uma vez que a topografia local exige uma ordem de chegada diferente.

No domingo (24), a Saneago informou que a falta de energia elétrica parou a captação do Sistema Piancó, responsável por grande parte do abastecimento de água de Anápolis.

Já nesta segunda-feira (25), a empresa divulgou a lista de mais de 70 bairros afetados e pediu que reservas residenciais fossem utilizadas com cautela, dando a previsão de normalização ainda para a noite de hoje (25).

Lista completa dos reservatórios