Vídeo mostra homem jogando o carro de propósito e matando torcedor do Goiás

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária de um homem, de 31 anos, suspeito de ter cometido um crime extremamente violento no último mês de agosto, em Goiânia.

Conforme a investigação, de forma intencional e utilizando o próprio veículo, o homem perseguiu, atropelou e matou o torcedor do Goiás, Gabriel Inácio Itacarambi, de apenas 26 anos.

No dia do crime, Gabriel estava em uma moto e foi perseguido por quase 3km por um torcedor da torcida organizada do Vila Nova.

Imagens de câmeras de segurança mostram que ao chegar na Avenida T2, no Setor Bueno, o homem arremessou de forma intencional contra a motocicleta de Gabriel. Ele colidiu com um poste e morreu no local.

Depois disso, outros rapazes desceram de outro carro e chutaram tanto a moto quanto o rapaz que estava no chão. Eles foram embora e não prestaram socorro.

Segundo a PC, o homem preso e seus comparsas, no dia do crime, ainda teriam monitorado Gabriel por mais de uma hora.