De Brasília, policial impediu que festa virasse grande tragédia em Anápolis

A presença de um policial militar do Distrito Federal pode ter salvado uma vida na tarde de segunda-feira (25), em Anápolis.

É que uma festa estava ocorrendo em uma chácara, nas proximidades da Vila Jaiara, tradicionalíssimo bairro da região Norte da cidade, quando as coisas repentinamente saíram do controle.

Todos os convidados estariam fazendo consumo de bebidas quando uma discussão entre um casal ficou acalorada e quase terminou em tragédia.

Em determinado momento, a mulher teria até quebrado uma garrafa de vidro e partido para cima do homem com o restante do objeto, que se tornou uma arma pontiaguda.

Pressentindo o perigo, o militar se mobilizou e conseguiu impedir a moça. O homem sofreu apenas um pequeno corte no braço direito.

Ao chegar no local, os policiais de Anápolis já encontraram a mulher algemada e em um estado descontrolado.

O colega do DF explicou a situação e todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, para o devido registro do caso.