Jovem matou o amante após recusar terminar com a namorada

Um crime passional chocou Barro Alto, município localizado na região Norte de Goiás.

É que um jovem de 27 anos foi preso preventivamente na segunda-feira (25) e está sendo investigado pela Polícia Civil pela suspeita de assassinato de um homem de 54 anos.

Ambos seriam amantes, e o crime acontecido após a vítima pedir para que acusado ficasse só com ele e terminasse com a namorada.

De acordo com as investigações, os dois homens estariam em um relacionamento amoroso às escondidas por 05 anos.

No dia 19 de outubro, data do crime, o rapaz teria entrado no carro do jovem por volta das 18h e desde então não deu mais sinal de vida.

No mesmo dia, por volta das 22h, os familiares ligaram preocupados para o celular da vítima, que não atendeu.

Desconfiados de que o jovem pudesse ter feito alguma coisa, ligaram no número dele, mas foram ignorados.

O investigado teria então desligado o celular e não foi mais visto na cidade até ser pego pelos policiais.

Após interrogatório na delegacia, o suspeito afirmou que a confusão teve início após a vítima exigir que ele desse um fim no relacionamento com a atual namorada.

O conflito teria evoluído para agressões físicas e o jovem desferiu golpes de canivete contra o homem de 54 anos, tirando a vida dele. O investigado alegou agir em legítima defesa.

De acordo com a perícia realizada pelos agentes, o suspeito jogou o corpo da vítima de uma ponte no Rio dos Patos e abandonou o carro. O veículo foi localizado pela Polícia Civil contendo traços de sangue humano.

Os restos mortais da vítima só foram localizados no dia 22 de outubro, com apoio do Corpo de Bombeiros de Goianésia.

E tem mais

Além do crime mais recente, as investigações da Polícia Civil indicaram que o jovem de 27 anos já teria tentado matar a vítima, no dia 28 de agosto.

O homem de 54 anos foi esfaqueado na barriga pelo suposto criminoso, sofrendo uma perfuração no intestino.

Embora a família da vítima tenha perguntado a origem da facada, ele não quis falar sobre o assunto na época.

Depois, ao verificarem o celular do homem, os familiares descobriram mensagens trocadas com o suspeito, indicando que ele teria sido o autor da agressão.

Ao ser interrogado pelos investigadores sobre esse fato, o jovem permaneceu em silêncio.