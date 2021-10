“Minha missão será manter o legado de excelência”, diz capitão Abraham ao assumir o comando do CEPMG Cézar Toledo

Foi encerrada com uma salva de palmas nesta terça-feira (26) a cerimônia da troca de comando do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Dr. Cézar Toledo, localizado no Jardim Alexandrina, bairro da região Norte de Anápolis.

O tenente-coronel Luciano Souza deixou o cargo após dirigir por quatro anos a instituição e, a partir de agora, quem assume é o capitão Osvaldo Abraham, antigo subcomandante do 28° Batalhão da Polícia Militar.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, como o vice-prefeito Márcio Cândido (DEM), os deputados estaduais Amilton Filho (SD) e Coronel Adailton (PP), vereadores municipais, comandantes de outros colégios militares da cidade, entre outros.

À frente do melhor colégio de Anápolis e segundo melhor do Brasil, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o capitão Abraham concedeu uma entrevista à reportagem do Portal 6, onde mencionou sobre a nova tragetória ser um dos maiores desafios já aceitos dentro da carreira militar.

O oficial cita que, atualmente, ainda não enxerga problemas físicos que precisam ser corrigidos dentro da unidade de ensino.

“Minha missão será manter o legado de excelência”, comentou entusiasmado.

“Tenho certeza que não terei muita dificuldade, tendo em vista que o colégio já é uma excelência. Os desafios aparecerão, com certeza, mas ainda não consigo vislumbrar grandes dificuldades dentro dessa escola”, ponderou.

Ele ainda ressalta que o objetivo é manter o padrão de referência estadual e nacional conquistado.

Já Luciano, que acaba de deixar o cargo para comandar todas as instituições de ensino militar de Goiás, menciona que a trajetória dentro do CEPMG foi uma experiência ‘extremamente gratificante’.

“Misturar a educação com a segurança pública é um projeto que deu certo e comandar esta unidade por quatro anos foi extraordinário para minha carreira”, comentou o tenente coronel.