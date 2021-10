Roberto Naves é convidado para dar palestra na Espanha sobre políticas públicas para jovens

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), foi convidado para palestrar em um simpósio em Barcelona, na Espanha.

Organizado pela fundação Catalã Fundesplai, em parceria com o Governo da Espanha e a Prefeitura de Barcelona, o simpósio deverá discutir políticas públicas voltadas aos jovens.

O evento está previsto para acontecer entre os dias 15 e 20 de novembro e são dois os projetos que colocaram o nome do chefe do Executivo Municipal entre os convidados do governo espanhol.

O primeiro deles é o “Aprendiz Anápolis”, que atende cerca de 250 jovens da cidade com a oportunidade de trabalho nos órgãos da Administração Municipal.

O segundo é uma das principais novidades do município e se trata do “Educa Anápolis”, lançado ainda neste mês como parte da programação do ensino híbrido.

Através de uma plataforma de ensino online, com estúdios audiovisuais, chats interativos e conteúdos na TV, os alunos conseguem acompanhar as aulas com uma maior interatividade e imersão.

No mesmo dia da palestra de Roberto, será realizada a “Smart City Expo World”, uma das maiores exposições mundiais sobre o tópico de cidades inteligentes.

O prefeito, junto da comitiva que o acompanhará, também deverá aproveitar a viagem para apresentar os potenciais de Anápolis a possível investidores.