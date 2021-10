Mesmo após ter sido abandonada pelo marido e trocada por outra, mulher continua cuidando do ex-sogro doente

Um vídeo viralizou no Tik Tok após mostrar uma mulher zelando de um idoso de 98 anos que, na verdade, se tratava do antigo sogro.

Com mais de 3 milhões de visualizações, o post feito pela filha da cuidadora rendeu diversos comentários de internautas se emocionando com a situação.

A jovem, neta do senhorzinho, conta que o pai foi casado com a mãe por anos, mas que há algum tempo a abandonou para viver com outra mulher.

No entanto, deixou o idoso aos cuidados da ex companheira que, desde então, não mede esforços para manter a saúde do ‘ex-sogro’ preservada.

Nas cenas, é possível vê-la ajustando a camiseta dele e internautas comentam como o gesto é puro e comovente.

Veja: